Op woensdag 5 februari start de leergang ‘Ondernemers Opgelicht bij de Business Club N.V. Onder leiding van Durk de Boer – Handlanger duiken ondernemers 4 maanden lang de diepte in om hun onderneming een boost te geven.

“We gaan 4 keer een middag met elkaar aan de slag. De ondernemers werken in deze periode aan persoonlijk leiderschap en een sterke onderneming. We doen dit aan de hand van praktische oefeningen.” Zegt Durk de Boer. Zijn bedrijf, De Handlanger, runt hij vanuit De Oplichterij. Durk is een ondernemer die de dubbele lading ziet in alledaagse zaken.

“Werken áán jouw onderneming in plaats van ín jouw onderneming. Dat is de kern die we willen raken tijdens deze leergang.” Vervolgt De Boer. “Dit betekent dat men stil zal staan bij een aantal kernzaken, zoals het gedrag van een ondernemer, positionering & profilering en het creëren van een gezonde bedrijfsvoering. We gaan dus vertragen om vervolgens te versnellen.”

Van februari tot mei zijn de 4 dagdelen ingepland zodat ondernemers met huiswerk aan de slag kunnen en aan het einde van de leergang concrete resultaten hebben behaald.

De sessies gaan plaatsvinden bij de ondernemers op locatie en de leergang wordt afgesloten in De Oplichter te Hattem.

Ondernemers die meer willen weten over deze leergang kunnen contact opnemen met de Business Club Academy via www.businessclubnv.nl of door te bellen met Patrick Visch via 06-1244 8821.