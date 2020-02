Zaterdag staat de eerste thuiswedstrijd na de winterstop op het programma voor S.V. ’t Harde. Tegenstander is hekkensluiter Noord Veluwe Boys uit Hattemerbroek.



De competitiehervatting vorige week leverde drie punten op voor de groenwitten. De normaal gesproken lastige uitwedstrijd bij VEVO werd nu eenvoudig met 4-1 gewonnen. Daarmee deed ’t Harde direct goede zaken voor de ranglijst, omdat Dieze West verloor en VSW bleef steken op een gelijkspel. Hierdoor delen de Hardenezen nu de tweede plek met WZC en VSW. Koploper ’s-Heerenbroek maakte geen fout en heeft nog een marge van zes punten.



Noord Veluwe Boys maakt een moeilijk seizoen door. Twee jaar geleden eindigde men nog op een keurige zevende plek met 42 punten. Vorig jaar ging het moeizamer met de Hattemerbroekers, getuige een negende plek en 26 punten. Halverwege dit seizoen staat de teller slechts op zeven punten en een gedeelde laatste plek met VEVO. Vorige week leed men op eigen veld een 2-0 nederlaag tegen ’s-Heerenbroek.

Ook al is het verschil op de ranglijst groot, ’t Harde moet waken voor onderschatting. In de openingswedstrijd van dit seizoen bleek hoe taai Noord Veluwe Boys zich kan opstellen. De groenwitten wonnen toen met veel moeite, door een 1-0 achterstand na rust om te buigen in een 2-1 overwinning. Het duel aanstaande zaterdag op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Kwakkel.