‘Een kunstloos ’t Harde: dat willen we toch helemaal niet?’

‘T HARDE – Hardenees Miranda Blaak maakt zich zorgen over de beeldende kunst op ’t Harde. Ze is daarom samen met haar medestudenten Sanne Schuitema en Lea Friedrich een initiatief gestart: Een Kunstloos ’t Harde. Met deze noodkreet wil het drietal de lokale politiek en inwoners wakker schudden.

“Ik ben ronduit teleurgesteld in mijn eigen dorp en gemeente. Kunst is op verschillende manieren enorm belangrijk, maar het leeft amper op ’t Harde. Het enige openbare (beeldende) kunstwerk dat het dorp kent is het slechtonderhouden Hardense Reetje op het hertenkamp. Daar willen wij verandering in brengen”, vertelt Blaak.

Kunst kan iets uitleggen over de lokale geschiedenis, maar heeft volgens de drie ook een andere taak. “Het bevordert de sociale interactie tussen de inwoners. Dat is belangrijk, omdat Hardenezen die samenhang juist missen. Uit het Dorpsplan 2017 van initiatiefgroep ‘t Harde Vooruit blijkt dat veel inwoners behoefte hebben aan meer verbondenheid. Daar kan de beeldende kunst aan bijdragen”, legt Friedrich uit.

Schuitema voegt daaraan toe: “kunst kan bovendien de economische activiteit en werkgelegenheid stimuleren, cultureel toerisme aanmoedigen en de identiteit van ‘t Harde verrijken. Kortom: er zijn genoeg motivaties om nu eindelijk iets te ondernemen. Wij zijn er van overtuigd dat ons initiatief hieraan bij zal dragen.”

Noodklok

“Vaak is een rigoureuze aanpak nodig om bewoners in beweging te krijgen. We hebben daarom het Hardense Reetje ingepakt en klaargezet om afgevoerd te worden”, legt Blaak uit. “Het doel is niet om ’t Harde met deze actie écht kunstloos te maken, maar om zowel de gemeente als de inwoners hierover na te laten denken”, vult Friedrich aan.

Massale oproep

“De gemeente Elburg spreekt uit kunst en cultuur belangrijk te vinden, maar laat het initiatief vooral liggen bij de vrijwilligers en kunstenaars zelf. We missen een concreet plan waardoor de beeldende kunst gestimuleerd wordt”, vertelt Blaak. De drie studenten Docent Beeldende Kunst & Vormgeving (ArtEZ, Zwolle) organiseren daarom een ontmoetingsavond.

“We zullen tijdens deze bijeenkomst ons initiatief uitleggen. Ook zullen afgevaardigden van de lokale politiek spreken. Maar nog veel belangrijker: wij willen de inwoners van de gemeente Elburg oproepen om naar deze avond te komen. Het doel? Samen uitzoeken hoe we de beeldende kunst in het dorp een impuls kunnen geven”, legt Schuitema uit.

De ontmoetingsavond vindt plaats op woensdag 23 mei om 19:00 uur in Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc op ’t Harde.