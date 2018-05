Bedrijventerrein Broeklanden decor van unieke ondernemersbijeenkomst

Op woensdag 16 mei komen ondernemers uit de hele regio samen voor een bedrijvenproeverij waarbij de diverse ondernemingen op het bedrijventerrein worden bezocht.

De Coöperatie Parkmanagement Broeklanden, Bedrijvenkring Elburg en Business Club N.V. hebben de handen ineengeslagen voor een avondvullend programma op Bedrijventerrein Broeklanden te Elburg.

‘We zijn erg blij dat de Bedrijvenkring Elburg dit met ons wil organiseren. Zo kunnen we nog meer ondernemers uit de regio elkaar laten ontmoeten.’ Zegt Marcel van ’t Hul van de Business Club N.V.

Er wordt een volledig diner aangeboden door Restaurant Amuse uit ’t Harde.

‘Organisatorisch een leuke uitdaging waarbij we het beste van ons restaurant en catering kunnen laten zien.’ Aldus Vera Kleinrensink. ‘We leveren vaker catering tijdens deze avonden, maar in combinatie met diverse bedrijvenbezoeken maakt dit een bijzondere klus’.

De avond start bij Oudholland aan de Rietkraag om 18.00 uur.

Ondernemers welke kennis willen maken met de diverse bedrijven en gasten op deze avond kunnen zich vrijblijvend aanmelden voor de proeverij via de website van de Business Club N.V. via www.businessclubnv.nl of door contact op te nemen met Patrick Visch via 06-1244 8821.