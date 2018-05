Voorbeschouwing S.V. ‘t Harde – CSV

Met nog drie competitiewedstrijden te gaan is er nog een hele kleine kans dat S.V. ’t Harde de nacompetitie haalt. Dit zou dan ten koste moeten gaan van CSV ’28, tevens de tegenstander van aanstaande zaterdag.

CSV behaalde 45 punten uit 23 wedstrijden, zes punten meer dan de groenwitten. Als ’t Harde zaterdag wint, moet CSV nog minimaal drie punten laten liggen in hun resterende duels tegen Kampen en ’s-Heerenbroek én moet ’t Harde ook van Wijthmen en EZC winnen. Bij een gelijk aantal punten is het doelsaldo doorslaggevend, en daarin heeft CSV ook nog een behoorlijke voorsprong (+8).

Een strohalm dus, maar de Hardenezen hebben geen andere keus zich daar aan vast te klampen. De tweede seizoenshelft was helaas te wisselvallig voor een top-3 notering, maar men heeft vaak genoeg laten zien dat er meer inzit dan er nu uitkomt. ’t Harde treft in CSV een jonge, goed voetballende ploeg. Een ploeg ook die geregeld moeite heeft om het veldoverwicht in de score uit te drukken, al heeft men daar na de winterstop flinke stappen in gemaakt.

Eerder dit seizoen verloor CSV op eigen veld met 1-0 van ’t Harde, dat toen zeker in de eerste helft uitstekend speelde. Een overwinning is aanstaande zaterdag het enige waar de groenwitten iets aan hebben, anders is het seizoen definitief gespeeld. Het duel op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Siertsema.

De wedstrijdsponsor van deze voorlaatste thuiswedstrijd is Companjen Constructies uit Wezep. De wedstrijdbal wordt aangeboden door Poort 5 Sport- & Jeanswear uit Elburg.