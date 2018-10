Eerste zege een feit voor S.V. ’t Harde

Met een solide 3-0 stelde ’t Harde onder zonnige omstandigheden de eerste driepunter van het seizoen veilig. Tegenstander Vierhouten kon nauwelijks imponeren en kon ook niet profiteren van het matige aanvalsspel van de Hardenaren in de eerste helft.

Dreiging was er voldoende in de eerste helft, vooral over de linkerkant. Meermaals werd de achterlijn gehaald, maar de voortzetting was vaak niet optimaal. Vlak voor rust wist ’t Harde de ban wel te breken. Een goede aanval opgezet door Henrico Leusink, die met een crosspass Terence ten Brink bediende. Ten Brink kon simpel voorbij zijn man steken en gaf Jelle van ’t Hul een niet te missen kans, 1-0.

Na de rust ging het aanvalstempo, ondanks het stroeve veld, bij ’t Harde omhoog. Vierhouten kon enkel gevaar stichtten vanuit de spelhervatting, maar echt dreigend werd de ploeg niet.

Halverwege de tweede helft verdubbelde ’t Harde de voorsprong. Een diepe bal vanaf rechts werd op waarde geschat door de niet buitenspel staande Jelle van ’t Hul. De op snelheid zijnde van ’t Hul werd met bal en al onderuit getikt binnen de beruchte lijnen en scheidsrechter Frei kon niet anders dan een strafschop geven. De strafschop werd feilloos binnengeschoten door Terence ten Brink, 2-0.

Een paar minuten later gooide ’t Harde de wedstrijd definitief in het slot. Met een prachtig balletje buitenkant voet wist Ten Brink de doorgelopen Quinten Turubassa te bereiken. Turubassa wist met een simpele voetbeweging de bal via de binnenkant van de paal langs de uitkomende doelman te prikken, 3-0.

In de slotfase had ’t Harde de score kunnen verhogen, maar onder andere inzetten van Youri van Boven en Jelle van ’t Hul vonden het doel niet. De stand van 3-0 bleef op het scorebord staan. Dankzij de overwinning is de achterstand van ’t Harde op de koplopers geslonken van 5 naar 3 punten.

Volgende week wacht ’t Harde een uitwedstrijd tegen VEVO. De wedstrijd in Veessen vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Eikelboom.