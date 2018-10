S.V. ’t Harde op bezoek bij VEVO in Veessen

In de vierde speelronde van de competitie reist S.V. ’t Harde zaterdag af naar Veessen, voor de wedstrijd tegen een van de vier degradanten uit de derde klasse, VEVO.

De Veesenaren promoveerden in 2016 voor het eerst in de clubhistorie naar de derde klasse. Na twee seizoenen is men teruggekeerd in de vierde klasse, na de voorlaatste plek van afgelopen seizoen. VEVO is de competitie moeizaam begonnen met een punt uit drie wedstrijden. In het openingsduel werden de punten gedeeld met Elspeet, daarna volgden nipte nederlagen tegen Reaal Dronten (1-2) en Prins Bernhard (1-0).

’t Harde pakte vorige week de broodnodige eerste overwinning van het seizoen. Thuis tegen Vierhouten werd relatief eenvoudig met 3-0 gewonnen, zonder dat het hoogstaand was. Vorig seizoen was de eerste overwinning het startsein voor een lange serie zonder nederlaag. Dat zou nu ook een mooi scenario zijn, zeker met de nog kleine verschillen op de ranglijst. Veel ploegen lijken aan elkaar gewaagd te zijn in de vierde klasse C.

Van VEVO is de ware kracht nog moeilijk in te schatten, maar afgaande op de laatste onderlinge ontmoeting zal het een zware opgave worden om de punten mee naar huis te nemen. Op 22 april 2017 speelden VEVO en ’t Harde met 0-0 gelijk in een knotsgek duel dat menigeen is bijgebleven. Aanstaande zaterdag zijn de groenwitten alleen gebaat bij een overwinning om de weg naar boven te vervolgen en zo de matige competitiestart te doen vergeten. Het duel op sportpark De Noord begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Eikelboom.