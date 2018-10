Van ‘t Hul knalt ‘t Harde naar de drie punten in Veessen

Met een ziedend afstandsschot bracht Jelle van ’t Hul de meegereisde supporters van S.V. ’t Harde in extase. De jongeling schoot van ruim twintig meter de bal met een heerlijke precisie in de kruising en zorgde er daarmee voor dat de verdiende 1-2 overwinning op VEVO werd veiliggesteld.

’t Harde domineerde grotendeels de eerste helft. De ploeg had veel de bal en probeerde in hoog tempo, onder warme omstandigheden, de thuisploeg haar wil op te leggen. Na ruim een kwartier opende Terence ten Brink de score door een afvallende bal keihard tegen de touwen aan te knallen. Een diepe bal van Quinten Turubassa kon niet goed worden verwerkt door defensie van VEVO, en Ten Brink was er als de kippen bij om perfect af te drukken.

Voor rust had ’t Harde verder moeten uitlopen, maar het schortte, zoals vaker in deze prille competitie, in de eindpass. VEVO kreeg een grote kans op de gelijkmaker, maar een leep stiftje van de geslepen spits schampte de lat en ging over.

Na de rust zakte het tempo in de wedstrijd. ’t Harde wist zich weinig raad met de geboden ruimte en liet zichzelf verleiden om steeds meer de trechter van de Veessense verdediging in te spelen. Vanuit een matige ingooi van de groen-witten kregen de mannen uit Veessen een uitgelezen kans om de counteren. De aanval belandde uiteindelijk randje zestien meter en de bal werd onberispelijk in de vrije linkerhoek van doelman Schipper binnen geschoven, 1-1.

’t Harde had het even moeilijk om het spel goed te maken. Uiteindelijk was het ruim een kwartier voor tijd Jelle van ’t Hul, die prachtig de verdiende voorsprong op het scorebord wist te brengen. Na de 1-2 verloor VEVO compleet het hoofd. Binnen een tijdbestek van vijf minuten werd de ploeg van 11 naar 9 spelers gereduceerd. Scheidsrechter Eikelboom die tot dan toe nog redelijk coulant was geweest naar de Veessenaren, kon niet anders dan de twee behoorlijke overtredingen met direct rood te bestraffen.

’t Harde speelde het numerieke overwicht eenvoudig uit, en toen na ruim negentig minuten Eikelboom voor het laatst floot kon de ploeg van Egbert Kragt opgelucht de drie punten vieren. Door de overwinning op VEVO en de andere uitslagen in de 4e klasse C, is ’t Harde de koplopers tot op 2 punten genaderd.

Volgende week is er geen competitievoetbal, deze wordt hervat op zaterdag 27 oktober. De tegenstander op sportpark Schenk is dan Reaal Dronten.