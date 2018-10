Groentezaak Teun van Tongeren herleeft in Mariposa

Zaterdag 6 oktober 2018 was het evenement De Kunst van ’t Harde. Herman Westendorp, Henk Leusink en Eibert Elbertsen hebben in verzorgingshuis Mariposa opnieuw een spraakmakend object uit de geschiedenis van ’t Harde (jaren 60/70) en uit hun lagere schooljaren getekend en geschilderd. Dit betrof het winkelpand van groenteman Teun van Tongeren. Deze heeft met het jaarlijks opsieren van zijn winkelpui verschillende hoofdprijzen gewonnen in de wedstrijden uitgeschreven door Jaffa het sinaasappelenmerk. Het pand heeft in die tijd jaarlijks veel kijkers uit binnen- maar ook buitenland getrokken.

Het schilderen was een workshop en dus mochten bezoekers die dag ook mee schilderen. Hieronder waren ook de twee dochters en een achterkleindochter van het echtpaar van Tongeren. Zij hebben fier meegeholpen de sinaasappelen met de kwast aan te brengen. Ook een mevrouw uit de ouderen van Mariposa heeft graag meegeholpen. De andere ouderen keken meestal toe en bespraken onderling wat zij nog konden herinneren van dit pand.

De schildering van 2,44 x 3,66 m is nog te zien in de hal van verzorgingshuis Mariposa.