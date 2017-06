Eindsprint bij competitieafsluiter

De Hokseberg zwom zijn laatste competitiewedstrijd van dit seizoen in Lelystad, samen met zeven andere clubs werd er hard gestreden om de podiumplaatsen.

Tijdens de vorige ronde van de competitie kwam de Hokseberg niet verder dan een zesde plaats. Kortom, de zwemmers van de Hokseberg moesten flink aan de slag om dit goed te maken.

Onze Hoksebergers verschenen totaal 24 keer aan de start en wisten daar 19 keer een persoonlijk record van te maken. De grootste verbetering werd door Julia Bos neergezet die een tijd van 23.14 zwom op de 25 meter vrijeslag.

Door deze prachtige prestaties wist de club uiteindelijk een vierde plaats in het klassement te bemachtigen en greep daarmee net naast een podiumplaats.

De zwemmers verschijnen dit seizoen nog twee wedstrijden aan de start: op 17 juni worden om 18:00 uur de clubkampioenschappen gezwommen en op 24 juni (om 17:30 uur) sluiten we het wedstrijdseizoen af met de Midzomer Medaille Wedstrijd. Daarbij gaan een groot aantal clubs de strijd aan om de Wisselbeker. Beide wedstrijden worden gehouden in onze “thuisbasis” in ’t Harde: “Zwembad De Hokseberg”. Toeschouwers zijn welkom om ons te komen aanmoedigen!