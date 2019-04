’t Harde leek lange tijd op weg naar een belangrijke driepunter in de wedstrijd tegen V.V Elspeet. Echter in de slotminuut kreeg de ploeg alsnog de gelijkmaker om de oren. Een furieuze doelman Henry Schipper, die met twee handen werd vastgehouden, claimde nog voor een annulering van de treffer, maar de scheidsrechter was onverbiddelijk en wees resoluut naar het midden. Daarmee eindigde de wedstrijd tussen de nummer drie en één in en 2-2 gelijkspel.

Dankzij een prima steekbal van Youri van Boven werd Quinten Turubassa vrijgespeeld in de as van het veld. Het niet al te harde schot van Turubassa verdween tergend langzaam via de Elspeter doelman over de doellijn, 0-1. Voor de openingstreffer was ’t Harde al dichtbij een doelpunt, maar een inzet van de omvergetrokken Bram van de Worp leverde geen treffer, maar ook geen strafschop op.

Kort na de openingstreffer moest trainer Egbert Kragt noodgedwongen een wissel toepassen, nadat de bijna 18-jarige Jelle van ’t Hul bij een luchtduel ongelukkig zijn enkel zwaar blesseerde. Sander Tichelaar was zijn vervanger.

Na ruim een half uur spelen werd Henry Schipper op de proef gesteld, maar de doelman reageerde adequaat op een indraaiende vrije trap van Elspeet. Schipper hield in het resterende deel van de eerste helft soeverein zijn doel schoon. Aan de andere kant van het veld was Mycha van Rossum dichtbij een treffer, maar hij miste een scherp aangesneden voorzet van Tichelaar maar net.

In de rust vond noodgedwongen de tweede wissel aan de kant van ’t Harde plaats. De zieke Melvin Boender maakte plaats voor de van een blessure teruggekeerde Henrico Leusink.

Elspeet en ’t Harde waren na de rust redelijk aan elkaar gewaagd, zonder echt goed te voetballen. De dreigen van de gastheren kwam voornamelijk over de vleugels, maar echt doordrukken kon Elspeet niet. Tot de 57e minuut. Een hoekschop werd ongelukkig teruggebracht door Tichelaar, waarna Elspeet van dichtbij eenvoudig de 1-1 kon binnen koppen.

Schipper behoedde ’t Harde voor een achterstand, door in de 65e minuut katachtig te reageren op een inzet van dichtbij. Niet veel later wist ’t Harde, met de steun van de meegereisde supporters en de Ultra ’s, opnieuw op voorsprong te komen. Een afdraaiende vrije trap van Van de Worp werd slecht verwerkt door de keeper van Elspeet en in de rebound was, de net ingevallen, Wesley van de Roest er als de kippen bij om de 1-2 binnen te knallen.

Daar waar iedereen bij ’t Harde hoopte de drie punten binnen te harken, kreeg de ploeg alsnog het deksel op de neus. Een onnodig weggegeven hoekschop leidde de uiteindelijk tot de 2-2 die van dichtbij werd ingekopt. De treffer had geannuleerd kunnen/moeten worden, maar dat is voetbal. Soms krijg je wat mee en soms wat tegen.

Door het gelijke spel van ’t Harde en de zege van naaste belager Zeewolde is de voorsprong nog steeds daar, zei het nu slechts één punt. Volgende week speelt ’t Harde een thuiswedstrijd tegen Noord Veluwe Boys. De wedstrijd op Sportpark Schenk vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Damhuis.