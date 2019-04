Nog drie thuiswedstrijden en twee uitwedstrijden voor S.V. ’t Harde. Kan het vlaggenschip het puntje voorsprong op Zeewolde vasthouden tot het einde en zo het kampioenschap binnenslepen? Aanstaande zaterdag wacht de eerstvolgende horde als Noord Veluwe Boys op bezoek komt.

De ploeg uit Hattemerbroek presteert wisselvallig en bezet een negende plek met zeventien punten. Qua scorend vermogen doet Noord Veluwe Boys, met topscorer Ronald Winter in de gelederen, niet onder voor de meeste ploegen. Daar tegenover staat ook de op één na meest gepasseerde defensie. Vorige week leden de Hattemerbroekers een 3-2 nederlaag op eigen veld tegen Prins Bernhard.

’t Harde bleef afgelopen zaterdag tegen Elspeet steken op een gelijkspel, net als twee weken daarvoor tegen Zeewolde. Daarmee zijn de groenwitten de duels tegen de nummer twee en drie ongeslagen doorgekomen, maar is de spanning ook des te groter geworden. De voorsprong op naaste belager Zeewolde is nog een punt, Elspeet volgt op vijf punten. De opdracht voor ’t Harde is dus duidelijk voor de resterende vijf duels. Een lastig karwei, maar niet onmogelijk, aangezien de groenwitten alle vijf komende tegenstanders dit seizoen al wist te verslaan.

Het eerste duel tegen Noord Veluwe Boys eindigde in een verrassend ruime 6-2 overwinning voor ’t Harde, terwijl de groenwitten vorig seizoen beide keren verloren. Nu kan ’t Harde zich na twee gelijke spelen geen puntenverlies meer veroorloven. Het duel op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Damhuis.