Na 2 jaar zijn wij blij u te kunnen melden dat wij er weer in geslaagd zijn om wat extra’s voor het dorp te organiseren. Zoals de titel al vermeld geen “Feestweek”, maar wel een “Feestweekend”.

Feestavond op vrijdag

Vrijdagavond bent u van harte welke in de tent op de Singel. Vanaf 20.00 uur tot 0:00 uur zal hier een optreden plaatsvinden door de band Nxt Level. Nxt Level is een zeer ervaren feestband die ideaal is voor een gemixt publiek. De band heeft een all round repertoire, hiermee weten zij jong en oud op een avond te vermaken.

Langste Dag markt

Op zaterdag kunt u vanaf 10.00 uur – 17.00 uur genieten van marktkramen in het winkelcentrum. De braderie wordt georganiseerd door Apeldoorn2000.

Tussen de marktkramen door zal er een horecatent aanwezig zijn. De tent zal vanaf 14.00 uur – 16.00 uur vergezeld worden met een muzikaal optreden door de Meulenzangers.

Kortom; Houd dit weekend vrij in uw agenda en zorg dat je erbij bent!