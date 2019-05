Zaterdag 1 juni staan er 3 belangrijke wedstrijden voor S.V. ’t Harde op het programma.

Het eerste elftal speelt zijn eerste wedstrijd in de nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse tegen Daarlerveen. De wedstrijd begint om 14.30 uur en wordt gespeelt op ons eigen mooie sportpark Schenk.

Het 2e elftal speelt nacompetitie om zich te handhaven in de reserve 2e klasse. Zij spelen om 13.00 uur thuis tegen Teuge 2. Wij zijn nog bezig om deze wedstrijd om op 12.00 uur te laten starten. Als dit alsnog zo geregeld wordt, dan laten wij dit weten.

De meiden van MO15 spelen een uitwedstrijd tegen VDZ uit Arnhem. Dit is niet zomaar een wedstrijd, maar de bekerfinale. Deze wedstrijd wordt gespeeld op sportpark De Pauw in Klarenbeek. De wedstrijd zal om 13.00 uur beginnen.

Wij willen alle leden / sponsoren / supporters oproepen om zoveel mogelijk bij bovenstaande wedstrijden aanwezig te zijn! De spelers en speelsters kunnen alle steun gebruiken!

Geniet allen van bovenstaande wedstrijden en zorg met ons allen dat deze wedstrijden sportief verlopen!