Nog twee wedstrijden is S.V. ’t Harde verwijderd van een rentree in de Derde Klasse. De nacompetitie bestaat uit twee enkele wedstrijden die allebei gewonnen moeten worden. Aanstaande zaterdag staat de ‘halve finale’ op het programma, waarin de groenwitten op eigen veld Daarlerveen ontvangen. De verliezer van dit duel speelt ook volgend jaar Vierde Klasse.

Daarlerveen komt uit het gelijknamige dorp (1200 inwoners), behorend bij de gemeente Hellendoorn. De club eindigde vorig seizoen laatste in de Vierde Klasse D met vier punten. Daarna werd de selectie flink versterkt met onder meer spelers van DETO. Dat resulteerde dit seizoen in een veelscorende ploeg die op derde plek eindigde, in een competitie waarin het Zwolse HTC onbedreigd kampioen werd. Bij Daarlerveen vallen dus vooral de grote uitslagen op, getuige ook het doelsaldo van 79 voor en 38 tegen. Vorige week verloor men de laatste competitiewedstrijd met 2-1 bij Dieze West, maar dat was alleen voor de statistieken.

’t Harde verloor op eigen veld met dezelfde cijfers van VEVO. Dat was gezien de kansenverhoudingen in met name de eerste helft een klein wonder te noemen. Toch is het niet voor het eerst dat de Hardenezen het laten liggen in de afronding. Ook in de voorlaatste thuiswedstrijd tegen SEH brak dit de ploeg van Egbert Kragt op. In dat duel werd het kampioenschap eigenlijk uit handen gegeven en rest nu de nacompetitie. Al met al draaien de groenwitten een prima, stabiel seizoen en is de tweede plek achter het grotere Zeewolde niet zo onlogisch. Het verlangen naar promotie is echter groot, dus stranden in de nacompetitie zou een flinke teleurstelling zijn.

De ware kracht van het onbekende Daarlerveen is moeilijk in te schatten. Feit is dat ’t Harde zich gesteund weet door het hopelijk massaal aanwezige thuispubliek in deze zo belangrijke, laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Het duel op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter De Wit.