In de nacompetitie worden vaak de mooiste verhalen geschreven. Zo ook afgelopen zaterdag in ’t Harde waar Lawrence Visch de hoofdrol opeiste in deel één van het jongensboek dat gaat over ’t Harde in de nacompetitie. Door te scoren met het hoofd en met een vlammend schot bracht de invaller, die normaliter zijn wedstrijden in het tweede elftal afwerkt ’t Harde naast en voorbij het sterke Daarlerveen.

’t Harde mocht al vroeg in de wedstrijd juichen. Terence ten Brink schoot na slechts 8 minuten met veel gevoel een vrije trap vol in de kruising. Een betere start kon ’t Harde zich niet wensen. Daarlerveen herpakte zich echter snel en liet zien waarom het de best voetballende ploeg in de 4e klasse D wordt genoemd. In de 14e en 16e minuut kreeg de ploeg twee dotten van kansen, maar bleek zelfs het lege doel te klein om in af te werken.

Naarmate de wedstrijd vorderde nam het initiatief van Daarlerveen af en kon ’t Harde er af en toe goed uitkomen. Een schot van Quinten Turubassa werd gekeerd door de arm van de keeper gekeerd en vlak voor rust kwam Arnoud Kamerbeek na een lange aanval van ’t Harde net niet goed uit voor de goal, waardoor zijn inzet ruim naast ging.

Kort na de hervatting kreeg ’t Harde kansen om de marge te vegroten. Inzetten van Youri van Boven en van Turubassa misten net de precisie. Daarlerveen nam het initiatief weer over en kreeg de volgende grote kans, die uiteindelijk door Melvin Boender van de lijn gehaald moest worden. Uiteindelijk capituleerde ’t Harde in de 55e minuut. Een strak schot van aanvaller Wesselink werd nog gekeerd door Henry Schipper, maar de rebound was eenvoudig voor de meegelopen Hulsegge, 1-1.

Vlak na de gelijkmaker kreeg Daarlerveen wederom een nauwelijks te missen kans, maar net zoals in de eerste helft stond het vizier van de rechtsbuiten van Daarlerveen niet op scherp. Waar in het verloop van de tweede helft de krachten van beide ploegen af begonnen te nemen sloeg Daarlerveen ruim tien minuten voor tijd toe. Een verre hoekschop werd koppend teruggebracht en de volledig vrijstaande Koppelman kon de bal in het doel werken, 1-2.

De achterstand noopte trainer Egbert Kragt om Lawrence Visch in te brengen. De wissel had vrijwel direct effect. Een lange bal van Wesley van de Roest werd op waarde geschat door Visch, die tegendraads met het hoofd doelman Bakker wist te passeren. ’t Harde ontplofte van vreugde bij de 2-2 en kon met hernieuwde energie de verlenging in.

In de verlenging was de eerste echt grote kans voor Daarlerveen, maar Schipper redde meer dan uitstekend door de spits keurig in de 1-tegen-1 naar de zijkant te dwingen en vervolgens de bal te pakken. Youri van Boven vond aan de andere kant van het veld doelman Bakker nog op zijn weg, die met weer een katachtige redding een doelpunt voorkwam.

Uiteindelijk kwam na vijf minuten in de tweede verlenging de bevrijdende treffer voor ’t Harde. Lawrence Visch verlengde met het hoofd een ingebrachte lange bal, die door Arnoud Kamerbeek werd opgepakt. Kamerbeek bediende op zijn beurt uitstekend de meegelopen Visch, die de bal kiezelhard vanaf 18 meter in de verre hoek ramde, 3-2.

Daarlerveen was mentaal geknakt en moest in de slotfase nog een treffer van Bram van de Worp incasseren, die met rechts na een individuele actie de bal lang Bakker in het doel wist te plaatsen. De treffer werd samen met het hele team en de fanatieke Ultra’s van ’t Harde gevierd. De finale van de nacompetitie is een feit, tegenstander daarin is DVOV.