De Nederlandse Junioren & Jeugd Kampioenschappen zwemmen worden gehouden van 13 t/m 16 juni 2019 in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven. Namens Zwem- en Polo Club “De Hokseberg” zal Dit jaar Nilou Vriesema aan de start staan op de 50 meter vrije slag.

De 12 jarige Nilou, is sinds 2017 Lid van de zwemclub. Tijdens de Gelderse Kampioenschappen lange baan zwemmen te Nijmegen wist ze zich te plaatsen voor de Nederlandse Jeugdkampioenschappen voor de 50 meter vrije slag, met de mooie tijd van 31.25 seconde.

Na de promotie van “De Hokseberg” , is dit het tweede succes van de zwemclub in korte tijd. Een bewijs dat de club en haar leden goed bezig zijn. Momenteel is er binnen de vereniging ruimte voor enkele nieuwe (jeugd)leden om aan de trainingen mee te doen. Voor meer informatie mag je mailen naar: trainers@dehokseberg.nl (t.a.v. Michelle Lieftink)