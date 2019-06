Zaterdag 8 juni speelt het eerste elftal van S.V. ‘t Harde de finale wedstrijd in de nacompetitie voor promotie naar de 3e klasse.

De wedstrijd wordt gespeeld tegen DVOV uit Rozendaal. De finale wordt op neutraal terrein gespeeld en wel op het sportpark van V.V. Stroe. De wedstrijd zal om 14.30 uur aanvangen.

Uiteraard heeft de supportersvereniging al bussen voor deze wedstrijd gereserveerd. Een ieder kan zich aanmelden bij de bestuursleden van de supportersvereniging, dit kan per email: supportersvereniging@svtharde.nl of whatsapp: 06-37552067

De wedstrijd zal weer onder leiding van een arbitrale trio van de KNVB staan en er moet een winnaar uit de wedstrijd komen. Mocht er na de reguliere 90 minuten een gelijkspel op het scorebord staan, dan wordt er 2x 15 minuten verlengd. Als er dan nog geen winnaar is, volgen er penalty’s volgens het ABBA systeem.

Kom ons 1e elftal zoveel mogelijk steunen. Kleed je in de kleuren groen en wit. Via de merchandising kunnen er diverse artikelen besteld worden. Hier volgt nog een bericht over op de website.

Tot zaterdag in Stroe!