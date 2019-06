’t Harde – In de eerste week van Juli organiseren Kokki’s Café, S.V. ’t Harde en de supportersvereniging Groen-Wit van S.V. ’t Harde een gezellige week om de zomer in te luiden S.V. ’t Harde organiseert van 2 juli t/m 6 juli een beachvoetvolley en een Beachvolleybal toernooi. Op zaterdagavond 6 juli zal er vanaf 18.30 uur een groot Nederlandstalige afsluiter zijn onder de naam: Kokki’s viert de Zomer met onder meer de koning der piraten; Jannes!

De supportersvereniging Groen-Wit zal op zaterdag 6 juli rondom het grasveld op de Singel een markt organiseren van ongeveer 75 kramen. Na een succesvolle hemelvaartsmarkt zal er nu midden in het dorp een braderie worden gehouden. Zowel verkopers van nieuwe spullen als verkopers van tweedehandsartikelen zijn welkom. De markt zal van 10.00 uur tot 18.00 uur duren. Overdag zal er voor de kinderen ook volop vertier zijn. De gehele week zal Kokki’s Café er staan om in een hapje en drankje te voorzien.

Meer informatie of opgeven voor deze markt kan via: supportersvereniging@svtharde.nl Ook staat op de website www.kokkiscafe.nl alle informatie. Wees er snel bij, want op = op.