Fruittuin Verbeek 150e lid voor Business Club N.V.

Op een avond vol hoogtepunten is Fruittuin Verbeek door de Business Club N.V. gepresenteerd als 150e aangesloten bedrijf. Ruim 170 gasten kwamen op Typhoon af, waarmee de Business Club de best bezochte bijeenkomst in haar bijna 4-jarig bestaan mocht organiseren.

‘Vorige week zijn we pas met de club in contact gekomen, ze zochten een ruimere locatie vanwege de grote belangstelling voor deze avond.’ Zegt Ton Verbeek, eigenaar van Fruittuin Verbeek. Samen met zijn vrouw en dochter wisten zij de gasten uitstekend te ontvangen en te voorzien van het hapje en het drankje wat er op deze avonden bij hoort.

‘We hebben alle zeilen bijgezet om de mensen te ontvangen. Het is een mooie club met veel bedrijven uit de regio.’ Voor Verbeek reden genoeg om zich als ondernemer aan te sluiten bij de club.

Eind 2016 werd Compello uit Zwolle nog als 100e lid gepresenteerd en inmiddels met Fruittuin Verbeek alweer de 150e. ‘Dit jaar komt de groeispurt onder andere voort uit de Academy die we hebben opgericht. De club is zo nog meer een platform geworden waar ondernemers gebruik van maken voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Door de groei van de club zijn we ook in staat om verder te investeren in het programma met goede sprekers en mooie bijeenkomsten. Dat helpt ook natuurlijk’ geeft Business Club N.V. voorzitter Marcel van ’t Hul aan.

Typhoon wist de gasten met zijn openheid en eerlijkheid een uur lang te binden. Het was voor hem een feest der herkenning. ‘Hoe leuk is het als je op zo’n avond tussen oude schoolvrienden en voetbalmaten je verhaal mag komen doen. In mijn eigen regio nog wel.’ Aldus de verhalenverteller, zoals hij zichzelf omschrijft.

Op 22 november staat Toon Gerbrands op het programma. Het thema van deze avond is ‘Het succes van de regio – deel 2’. ‘We borduren hiermee voort op het business event van eind 2016. Dat was goed, dus waarom zouden we het concept veranderen?’ sluit Van ’t Hul lachend af.