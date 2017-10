‘T HARDE – Vrijdagavond 27 oktober is er een inbraak geweest op de Karel Doornmanweg in ‘t Harde. Via een raam wist men de slaapkamer binnen te komen. Er is een portemonnee met inhoud weggenomen. Dit betrof onderen anderen geld en een pinpas. De polite zal nog buurtonderzoek en technisch onderzoek verrichten.

Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie.