S.V. ’t Harde ruim langs Dieze West

Met zeven punten uit de laatste drie wedstrijden is de ploeg van trainer Egbert Kragt bezig met een goede serie wedstrijden in de 4e klasse C. Afgelopen zaterdag werd voormalig zondag hoofdklasser Dieze West aan de zegekar gebonden met prima cijfers, 1-4.

’t Harde startte met Dinand Dekker in de punt van de aanval en met Menno van ’t Hul controlerend op het middenveld. De ploeg had in het begin van de wedstrijd moeite om het ritme te pakken en liet Dieze West het gevoel geven dat er iets te halen viel.

Dieze West, dat speelde met enkele frivool spelende aanvallers, had in de 25e minuut van de wedstrijd op voorsprong moeten komen, maar een vrij kopkans vanuit voorzet vanaf links was niet besteed aan de spits. In de hierop volgende aanval liet Henk Elskamp weer eens zien over veel scorend vermogen te beschikken. Hij rondde een prima aanval af met een simpele schuiver langs de doelman, 0-1.

De voorsprong hield niet lang stand. Een onnodige overtreding leidde tot een vrije trap randje zestienmeter gebied. De ingeschoten bal vloog net buiten bereik van doelman Henry Schipper via de binnenkant van de paal binnen. De 1-1 was dan ook de ruststand.

Na de rust schoot ’t Harde furieus uit de startblokken. Via een prima aanval over links was het Bram van de Worp die met een afgemeten voorzet met links Dinand Dekker vond bij de tweede paal. De spits rondde beheerst af met het hoofd. 1-2. Hierna volgde een uitstekende fase van de groen-witten. Een kwartier na rust werd een inzet van Jelle van ’t Hul van de lijn gehaald na een voorzet van Quinten Turubassa.

In een tijdsbestek van drie minuten besliste ’t Harde uiteindelijk de wedstrijd. Eerst was het Dinand Dekker die op aangeven van aanvoerder Van de Worp de 1-3 maakte en niet veel later stuurde Dekker de rappe Jelle van ’t Hul de diepte in en die liet met een droge knal de doelman van Dieze West kansloos in de korte hoek.

Na de 1-4 kreeg Dieze West een paar grote kansen op een doelpunt, maar een buitenspelsituatie en de attent keepende Schipper hielden het doel schoon in de tweede helft. Aan de kant van ’t Harde was Michiel Vlijm nog dichtbij een treffer door een afgeslagen corner ineens op de pantoffel te nemen, maar zijn poging ging rakelings over het doel heen.

Een prima overwinning voor de Hardenezen, die hierdoor aansluiting kregen met de subtop van de 4e klasse C. Volgende week krijgt ’t Harde met SEH een lastige thuiswedstrijd voor de boeg. Een belangrijk wedstrijd voor beide ploegen om dichterbij de kop van de competitie te komen. De wedstrijd in ’t Harde vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Weuring.