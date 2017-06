Vrijdag 16 juni 2017 omstreeks 19.30 uur, heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Eperweg in ’t Harde gemeente Elburg. Hierbij is een motorrijder gewond geraakt. Het ongeval is gebeurd op de Eperweg met de kruising Sportlaan. De toedracht van het ongeval is nog niet duidelijk echter als u wat heeft gezien roept de politie u om te bellen met 0900-8844.