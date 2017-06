Gezellige sfeer op Open Dag Ko-Kalf

Ondanks de talrijke evenementen in de regio hebben veel belangstellenden afgelopen zaterdag 17 juni weer de weg naar Ko-Kalf weten te vinden. Toen hield het biologisch rundveebedrijf haar jaarlijkse Open Dag.

De hele dag hing er een gezellige sfeer op de boerderij aan de Veldweg 44-46 in Doornspijk. Voor jong en oud was er van alles te beleven op en rond de boerderij. Zo vonden er verschillende activiteiten en demonstraties plaats en waren er diverse kramen met (streek)producten en leuke cadeauartikelen. Voor de kinderen waren er workshops en een springkussen. Veel belangstelling was er voor de jachthondendemonstratie en de rondleidingen door de eigenaar van het bedrijf, de heer Van Twillert. En natuurlijk waren de biologische producten van Ko-Kalf verkrijgbaar en werd de hele dag gratis koffie, thee en limonade geschonken. Dankzij alle vrijwilligers en belangstellenden werd de Open Dag wederom een groot succes.

Hebt u de Open Dag gemist, maar wilt u toch eens kennismaken met een biologisch rundveebedrijf, dan kunt u uw eigen rondleiding maken op het erf van Ko-Kalf. Aan de hand van informatieborden kunt u de boerderij bezichtigen, kennis nemen van het boerderijleven en een indruk krijgen van wat biologisch boeren inhoudt. U bent van harte welkom.

Meer informatie over Ko-Kalf kunt u vinden op www.ko-kalf.nl