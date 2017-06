Jeanne d’Arc houdt ruilbeurs voor boeken, puzzels en spellen

‘t HARDE – Vrijdag 23 juni wordt er in het wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc op ’t Harde een ruilbeurs voor georganiseerd voor boeken, puzzels en gezelschapsspellen.Wilt u gebruik maken van deze ruilbeurs en u heeft zelf boeken, puzzels en gezelschapsspellen die u niet meer leest of speelt, lever deze dan op vanaf donderdag 15 juni tussen 09:00 en 15:00 uur in bij het wijkontmoetingscentrum, Hertog Willemweg 3, ’t Harde.

Inleveren kan tot donderdag 22 juni.

De ingebrachte goederen moeten wel compleet en in goede staat zijn om te ruilenOp vrijdag 23 juni kunt u tussen 14:30 en 16:00 uur het zelfde aantal nieuwe boeken, puzzels en gezelschapsspellen dat u heeft ingeleverd weer uitzoeken.