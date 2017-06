De winnaars van de Regiofinale straatvoetbal 2 tegen 2 bekend!

Afgelopen vrijdagmiddag stond de regiofinale van het straatvoetbal op het programma. In Ermelo streden een aantal teams vanuit de Gemeente Elburg om de prijzen. De wedstrijden waren erg spannend en er werd uitdagend gespeeld. Voor sommige spelers was het een lange dag, zij hadden nog een vierdaagse of kwamen net terug van schoolkamp. Ondanks dat waren ze actief en hebben ze tot het einde goed gespeeld!

Iedereen die heeft deel genomen kreeg een prijs mee naar huis. De drie beste teams van elke categorie ontvingen een trofee. De volgende teams zijn geëindigd in de top drie:

Groep 5/6 Meiden: Groep 5/6 Jongens:

3 BFF (’t Harde) 3 Streetboys (’t Harde)

2 Crzybeasts 2 E’tjes

1 De Turbogirls (’t Harde) 1 Monstertjes

Groep 7/8 Meiden: Groep 7/8 Jongens:

3 Kleine Lelie (Elburg) 3 Kaasknabbels (Elburg)

2 FC Frituur (Elburg ) 2 Barca Boys

1 The Golden Girls 1 EFC Boys

Het straatvoetbal is tot stand gekomen door de volgende welzijnsorganisaties:

ZorgDat Harderwijk, Stichting Wiel Elburg, Jong Putten, Stichting Welzijn Ermelo