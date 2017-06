Uitslag klaverjassen S.V. ‘t Harde donderdag 15 juni

Prijswinnaars van het klaverjassen (de laatste speelavond van het seizoen 2016-2017!) op donderdag 15 juni jongstleden, aanwezig 34 deelnemers.

1. Jan Dunnik,5636 punten.

2. Gerrit ten Cate, 5403 punten.

3. Bertus van Emst,5326 punten.

4. Jannie Harderwijk, 5227 punten.

5. Aart Krooneman, 4896 punten.

6. Anton van der Biezen, 4877 punten.

7. Jan de Putter, 4854 punten.

8. John Koning, 4795 punten.

9. Henk Schenk, 4776 punten.

10. Gerrit Wolf, 4748 punten.

11. Albert van Egteren, 4733 punten.

12. Dirk Fransman, 4721 punten.

13. Ben Schoots, 4694 punten.

Donderdag 24 augustus aanstaande (de eerste speelavond van het seizoen 2017-2018!) is er weer klaverjassen in de gezellige kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde om 19.45 uur. Nieuwe leden zijn ook dan weer van harte welkom. Nadere inlichtingen bij Peter van der Burg tel. 0525 652160, Arris Klein tel. 0525 651669 of Gert Drost tel. 038 8506316.

Prijswinnaars van de 7e en laatste zeswekelijkse competitieperiode van het seizoen 2016-2017, met 32 leden in kompetitie:

1. John Koning, 20.813 punten.

2. Gerrit Wolf, 20.515 punten.

3. Arris Klein, 20.423 punten.

4. Jan van Heerde, 20.383 punten.

5. Hendrik Jan Groothuis, 20.149 punten.

6. Gerrit ten Cate, 20.075 punten.

7. Sienie Dunnik, 19.974 punten.

8. Albert van Egteren, 19.679 punten.

9. Dirk Jan ter Velde, 19.642 punten.

10. Aart Krooneman, 19.622 punten.

Elders op deze site is de lijst te vinden met de totale eindrangschikking van de clubcompetitie 2016-2017, met 37 leden in competitie en met Jakob Berghorst als clubkampioen van het seizoen!