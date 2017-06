Verkeersmaatregelen Elburgerweg en Bovenweg

De Gemeente Nunspeet is bezig met de aanleg van de Oostelijke Rondweg. In de komende maanden legt gemeente Nunspeet een rotonde aan in de Elburgerweg waar de nieuwe rondweg op aansluit. Tijdens de aanleg van de rotonde werken ze ook aan de Bovenweg. De Elburgerweg blijft open voor verkeer en kan via een zogenaamde bypass langs het werkvak rijden. De Bovenweg sluiten ze wel af voor doorgaand verkeer tussen de Elburgerweg en de Oosteinderweg. Alle bewoners en ondernemers aan de Bovenweg blijven bereikbaar.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 26 juni en 4 september. Er wordt gekozen voor deze periode omdat er juist in de schoolvakantieperiode minder fietsers aanwezig zijn op de Elburgerweg. Gemeente Nunpseet is zich ervan bewust dat de campings in deze periode goed bereikbaar moeten zijn, daarom stellen ze goede omleidingen in. Molen de Duif en de campings aan de Bovenweg, Kolmansweg en Molenweg zijn bereikbaar via de rotonde Elburgerweg-Molenweg. Voor het landbouw- en vrachtverkeer is de Molenweg ongeschikt, daarom is er voor deze voertuigen een omgeleiding via de Mezenbergerweg. De camping aan de Klaterweg is bereikbaar Elburgerweg-Glindeweg.