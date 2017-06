Jakob Berghorst clubkampioen seizoen 2016-2017 van de klaverjasklub “S.V. ‘t Harde”

Eindrangschikking seizoenskompetitie 2016-2017. Er waren van de in totaal 51 leden 37 leden in kompetitie (minimaal 5 perioderesultaten). Tevens waren er nog 9 leden met 1,

2, 3 of 4 perioderesultaten.

1. Jakob Berghorst. 103.777 ptn. 20. Dirk Fransman. 97.732 ptn.

2. Albert van Egteren. 103.197 ,, . 21. Rineke Faber. 97.361 ,, .

3. Gerrit Wolf. 101.951 ,, . 22. Anneke Koning. 97.100 ,, .

4. John Koning. 100.934 ,, . 23. Yvonne Stobbelaar. 97.077 ,, .

5. Dirk Jan ter Velde. 100.632 ,, . 24. Regina Harderwijk. 96.954 ,, .

6. Wim van de Worp. 100.254 ,, . 25. Arris Klein. 96.800 ,, .

7. Jan van Heerde. 100.093 ,, . 26. Jannie Harderwijk. 96.656 ,, .

8. Ep Vinke. 99.760 ,, . 27. Bertus van Emst. 96.481 ,, .

9. Anton van der Biezen. 99.691 ,, . 28. Peter van der Burg. 96.392 ,, .

10. Eeltje Wijnja. 99.657 ,, . 29. Anneke Wegh. 96.247 ,, .

11. Aart Krooneman. 99.650 ,, . 30. Jenny Pannekoek. 95.834 ,, .

12. Gert Drost. 99.028 ,, . 31. Ben Schoots. 95.581 ,, .

13. Gerrit ten Cate. 98.280 ,, . 32. Willem Sluijter. 95.561 ,, .

14. Sienie Dunnik. 98.183 ,, . 33. Brand Doornewaard. 95.177 ,, .

15. Hendrik Jan Groothuis. 98.163 ,, . 34. Huib Bruijnes. 94.994 ,, .

16. Annie Bruijnes. 98.118 ,, . 35. Gerrie Vinke. 94.005 ,, .

17. Henk Schenk. 97.895 ,, . 36. Fokke Krottje. 93.980 ,, .

18. Jan de Putter. 97.852 ,, . 37. Hendri van ‘t Ende. 92.559 ,, .

19. Jan Dunnik. 97.838 ,, .

Dit seizoen, in vergelijking met het vorige seizoen, 1 handhaver in de prijswinnende top-3. In de top-10 staan dit seizoen 6 nieuwe personen vergeleken met het seizoen 2015-2016. Klubkampioen van het seizoen 2016-2017 is Jakob Berghorst geworden, komend van gedeeld 29e vorig seizoen. Albert van Egteren, die vorig seizoen 7e was, is op geringe afstand 2e geworden. De top-3 wordt dit seizoen weer gekompleteerd door Gerrit Wolf, die zich handhaafde op 3. Verder in de top-10; op 4, komend van 9, John Koning, 5, gestegen van gedeeld 29e, Dirk Jan ter Velde, 6, opgeklommen van 23, Wim van de Worp, 7, komend van 14, Jan van Heerde, 8, ook gestegen, van 12, Ep Vinke, dan 9, gedaald van 5, Anton van der Biezen en op 10, gestegen van 27, Eeltje Wijnja. Verdwenen uit de top-10; Gert Drost, Rineke Faber, Anneke Wegh, Huib Bruijnes, Aart Krooneman en Jans van den Berg.

Alle 3 de prijswinnaars ook langs deze weg nog van harte gefeliciteerd en alle anderen natuurlijk in het volgende seizoen meer succes toegewenst!!!!!!!!!

De eerste speelavond van dat volgende seizoen 2017-2018 is op donderdag 24 augustus

aanstaande om 19.45 uur in de gezellige en rookvrije kantine op sportpark “Schenk” aan de Bovenweg 8 in ’t Harde.

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie(periode) toe en zien jullie natuurlijk graag

volgend seizoen terug, het liefst samen met veel nieuwe leden, op 24 augustus aanstaande.