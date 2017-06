Succesvolle 11e KO-Kalf boerderijenwandeltocht

Op zaterdag 24 juni jl. werd voor de 11e keer de Ko-Kalf Boerderijenwandeltocht gelopen, georganiseerd door biologisch rundveebedrijf Ko-Kalf in samenwerking met

Voetbalvereniging S.V. ‘t Harde. Ondanks de regenachtige weersomstandigheden namen er toch nog ruim 400 wandelaars deel aan de jaarlijkse tocht, die bekend staat als één van de succesvolste van de landelijke wandelbond. Dankzij diverse vrijwilligers waren er opnieuw prachtige routes door het mooie Veluwse landschap, bossen, weilanden, vestingstad Elburg en langs boerderijen en landgoederen uitgezet.

De wandelaars waren dan ook erg enthousiast over de fraaie en door middel van pijlen duidelijk aangegeven routes. Voor velen een reden om nu al aan te geven volgend jaar weer mee te willen wandelen. Voor de heer Van Twillert, eigenaar van Ko-Kalf, was dit de laatste keer. Hij heeft gemeend na 11 jaar het stokje over te dragen. Dit zal echter geen gevolgen hebben voor de uitstraling en organisatie van deze mooie wandeltocht. De heer Van Twillert bedankt dan ook alle vrijwilligers voor hun enthousiaste bijdrage de afgelopen jaren en wenst een ieder veel succes.