De wedstrijd tegen HFC Storica leek vooraf op papier een makkelijke wedstrijd te worden, en dit werd het uiteindelijk ook. Er werd een 14-1 overwinning geboekt na een 7-0 ruststand.

Storica begon het duel met 10 spelers omdat nog niet alle spelers gearriveerd waren, hier maakte ’t Harde gretig gebruik van. ’t Harde begon goed aan de wedstrijd en binnen 20 minuten stond er 5-0 op het scorebord.

De nummer 10 van Storica – Edy Hanson, vond het op dat moment genoeg geweest en ruilde met de doelman van positie. Dit had effect want het duurde tot de 30e minuut voordat de 6-0 viel. Na een goede aanval schoof Bram van de Worp de bal binnen. Inmiddels was de 11e speler van Storica gearriveerd binnen de lijnen en was het 11 tegen 11. Vlak voor rust maakte Dinand Dekker 7-0, dit was tevens de ruststand.

’t Harde begon fel na de rust en gaf hiermee aan een zo hoog mogelijke uitslag neer te willen zetten. Binnen 3 minuten lag de bal alweer twee keer achter de doelman van Storica, 9-0. Opvallend feit is dat Storica iedere wedstrijd het net weet te vinden, en dat gebeurde deze middag ook. Aanvaller Stefano Chaar wist te ontsnappen van de defensie en verschalkte doelman Henry Schipper met een prachtige lob. Waarschijnlijk het mooiste doelpunt van de middag.

Met nog 20 minuten op de klok ging ’t Harde door met doelpunten maken. Toen scheidsrechter Heijmeriks na 90 minuten voor het laatst op zijn fluitje blies stond 14-1 op het scorebord. Dit is de grootste thuisoverwinning ooit voor S.V. ’t Harde in competitieverband.

Volgende week speelt S.V. ’t Harde een uitwedstrijd tegen CSV’28. De Zwollenaren staan op een 3e plaats en zullen ongetwijfeld meer tegenstand bieden dan de tegenstander van vanmiddag. Het duel op Sportpark De Verbinding begint om 15:00.

Doelpuntenmakers

1-0 Bram van de Worp ‘2

2-0 Henk Elskamp ‘7

3-0 Dinand Dekker ‘10

4-0 Menno van ’t Hul ‘15

5-0 Bram van de Worp ‘17

6-0 Bram van de Worp ‘31

7-0 Dinand Dekker ‘41

8-0 Dinand Dekker ‘46

9-0 Quinten Turubassa ‘47

9-1 Stefano Chaar ‘59

10-1 Dinand Dekker ‘68

11-1 Bram van de Worp ‘74

12-1 Eigen doelpunt ‘77

13-1 Terence ten Brinke ‘83

14-1 Henk Elskamp ‘84