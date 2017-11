Bas Nijhuis signeert bestseller bij S.V. ‘t Harde

Bas Nijhuis signeert op zaterdag 2 december zijn spraakmakende boek ‘Niet zeiken, voetballen!’ in ‘t Harde. Tussen 13.30 en 14.45 uur is de internationaal topscheidsrechter samen met schrijver Eddy van der Ley van de partij in de kantine op sportpark Schenk. Bovendien verricht Nijhuis om 14.30 uur de aftrap van de wedstrijd van het eerste elftal tegen ’s Heerenbroek. Uiteraard samen met de pupillen van de week. Het bezoek van het duo bestaat uit de verkoop van het boek, een signeersessie en een fotomoment. Als klap op de vuurpijl voeren Nijhuis en Van der Ley een korte show op met vermakelijke anekdotes. ‘Niet zeiken, voetballen!’ vliegt over de toonbank en had al na twee weken, naast zeer positieve recensies, de status van bestseller te pakken, met een top 3-notering in de Bestseller Top 60. Na drie weken was het boek al toe aan de zesde druk. Alle belangstellenden zijn welkom.

Over het boek

Voor het eerst in de voetbalgeschiedenis doet een actieve topscheidsrechter een boekje open over de communicatie met spelers, trainers, toeschouwers, bestuursleden en assistenten. In ‘Niet zeiken, voetballen’, op de markt gebracht door Voetbal Inside/Overamstel Uitgevers, neemt internationaal arbiter Bas Nijhuis (Enschede, 1977) de lezer letterlijk mee naar de sfeer en dynamiek van stadion, kleedkamer en voetbalveld. Het levert een uniek en onthullend inkijkje op in de wereld van de arbitrage, pakkend opgetekend door auteur Eddy van der Ley.

Met een voorwoord van Willem van Hanegem.

Met even informatieve als hilarische anekdotes over wereldsterren als Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Luis Suárez, Mesut Özil en Nederlandse spelers en trainers als Jaap Stam, Mark van Bommel, Theo Janssen, Luuk de Jong, Memphis Depay, Dick Advocaat en Louis van Gaal.

Met verhalen van binnenuit over de 10-0 zege van PSV tegen Feyenoord, de bizarre aanval van een Ajax-hooligan op AZ-keeper Esteban, het afscheid van Vitesse-icoon Theo Bos, het ‘Hawkeye-doelpunt’ van Jeroen Zoet, de sensationele bekerwinst van PEC Zwolle op Ajax en de door matchfixing ontsierde wedstrijden die hij floot.

Met de gedetailleerde waarheid over de aangifte wegens mishandeling tegen zijn persoon, de schorsing die hij opgelegd kreeg vanwege de beruchte ‘balkonscene’ en over de beledigingen en bedreigingen waaraan hij met grote regelmaat wordt blootgesteld.

Nijhuis vertelt ook over de vele amateurclubs die hij in zijn jeugd floot, zijn ondernemerschap als eigenaar van een bakkerij, over zijn optredens als entertainer/spreker en over zijn diepgewortelde liefde voor dieren. De topscheidsrechter brengt dat alles met een grote dosis humor, zelfspot en respect.