Programmakrant Kerst in de Vesting

ELBURG – Vandaag verschijnt de programmakrant van Kerst in de Vesting 2017 als bijlage in Veluweland. In de krant is alle informatie over de programmering van het kerstevenement te vinden. Van de Visch- tot de Zwolsche poort en van de Knikker- tot de Eiermarkt, Elburg staat op 8 en 9 december in het teken van het leven rond 1900.

Lees interviews met buurtbewoners en vrijwilligers en bekijk de plattegrond en de blokkenschema’s. Handig om onder de arm mee te nemen naar de vesting. De programmakrant is ook te vinden op Veluweland.nl en te downloaden op de website van

Kerst in de Vesting onder ‘Programma’.

Huwelijken

Kent u een stel wat het leuk zou vinden om te ‘trouwen’ in Elburg op vrijdag 8 december om 18.00 uur, geef dit dan door via info@kerstindevesting.nl.

Boekenmarkt

Er wordt nog volop gezocht naar geïnteresseerden voor de boekenmarkt. Bij interesse kan contact opgenomen met de organisatie door te mailen naar info@kerstindevesting.nl.