Inspraak bij gemeente over Centrum ‘t Harde fase 3

Gemeente Elburg; We staan voor fase 3 ’t Harde centrum nog voor een grote uitdaging. Nu staat daar nog een oud pand wat z.s.m. gesloopt gaat worden. Er staan appartementen gepland, maar welke ideeën heeft u voor de ruimte op de begane grond? Daar willen we het met jullie over hebben op dinsdagavond 28 november vanaf 19.15 uur in het leegstaande pand (Sportlaan 1) naast supermarkt Deen.

We willen samen met jullie brainstormen over de mogelijkheden en wensen. De avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. Van harte welkom.