Hardenezen werken mee aan bijzonder boek

[‘t HARDE] In het boek ‘Het podium is voor jou’ worden Cees en Rebecca uit ‘t Harde geportretteerd. Beide hebben een verstandelijke beperking. Zij delen in dit boek hun passie met bekende personen, namelijk Jan Carel Koster (beeldhouwer) en Martin van der Peet (uit het programma Boer Zoekt Vrouw)

In ‘Het podium is voor jou’ staan mensen met een beperking en hun talent centraal. Maranke Pater, schrijfster en initiatiefneemster: ,,Wij hebben deze talenten aan Bekende Nederlanders en één Bekende Amerikaan gekoppeld die dezelfde passie delen.” Mathilde Dusol, fotografe en initiatiefneemster: ,,Ze hebben onze maatschappij veel te bieden en dat willen we laten zien. We willen ze hiermee een podium bieden, ze in de spotlights zetten.” Cees doet aan houtbewerking en maakt de leukste creaties van hout. Van een houten bankje tot een vogelhuisje. Hij ontmoette beeldhouwer en kunstenaar Jan Carel Koster. Cees: ,,Ik heb thuis op de Heidestate een grote schuur, die ik ‘de Klushut’ noem. Als het lekker weer is, ga ik in mijn schuur aan de gang.” Rebecca heeft als dagbesteding het werken op zorgboerderij Bakersfield. Zij mocht haar grote idool Martin van der Peet ontmoeten. Rebecca: ,,Als de dierenarts er is, ga ik hem altijd helpen. Ik help hem als er een operatie aan een koe is. Soms moet ik de slang van het infuus van een koe vasthouden. Er was een keer een koe die een blindedarmontsteking had, en die had zoveel pijn. Ik kan het altijd goed zien als een dier pijn heeft of als ze gaan bevallen van een kalfje.”

Voor het boek hebben de makers contact gezocht met zorgorganisatie Careander. Careander bestaat dit jaar 50 jaar, dus de deelname van de cliënten aan dit boek was een mooie kers op de taart. Anja Vedder, initiatiefneemster van het boek: ,,Met dit boek streven de makers naar meer zichtbaarheid van en waardering voor mensen met een verstandelijke beperking.” Het afgelopen jaar is als een roes voorbij gevlogen. Iedere ontmoeting was even bijzonder volgens de makers. Paula de Lepper, initiatiefneemster van het boek: ,,Het zijn stuk voor stuk bijzondere ervaringen geworden die nooit vergeten zullen worden.”

‘Het podium is voor jou’ verschijnt op 22 november.

ISBN 9789492055422, prijs 17,50 euro. Verkrijgbaar bij alle (internet)boekhandels.

Een deel van de opbrengst komt ten goede aan het Oranjefonds.

fotocredits: Mathilde Dusol