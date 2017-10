Heerlijke driepunter voor S.V. ’t Harde

Door met overtuigende cijfers HTC te verslaan mocht ’t Harde voor het eerst dit seizoen een driepunter bijschrijven in de competitie. Een prettige opsteker voor de ploeg van trainer Egbert Kragt, die voorafgaand aan de wedstrijd te maken kreeg met een domper toen Arnoud Kamerbeek in de warming-up moest afhaken met een kuitblessure.

In de eerste helft had ’t Harde het meeste balbezit. Het probeerde via combinatiespel de vrije man te vinden en kansen te creëren. De eindpass was niet altijd even zorgvuldig en dat zorgde ervoor dat grote kansen uitbleven. HTC speelde voornamelijk in de omschakeling via de snelle buitenkanten, maar konden op een gevaarlijke mogelijkheid nauwelijks een vuist maken.

Vlak voor rust nam ’t Harde de leiding. Een vrije trap werd ingebracht door Menno van ’t Hul en panklaar klaar gelegd door Jelle van ’t Hul met het hoofd op de inlopende Henk Elskamp. Elskamp liet met een geplaatst schot de keeper van HTC kansloos, 1-0. De goal betekende al weer de derde goal van Elskamp in even zoveel wedstrijden.

Na rust behield ’t Harde het initiatief. In de 52e minuut werd Elskamp de diepte ingestuurd en gevloerd door een verdediger van HTC binnen de zestien meter. Scheidsrechter Hiemstra kon niet anders dan een strafschop geven. De strafschop werd onberispelijk binnen geschoten door Terence ten Brink.

HTC begon na de 2-0 meer aan te dringen, maar ’t Harde met de ingevallen van de Roest en van Putten voor de geblesseerd uitgevallen Vlijm en Menno van ’t Hul stond verdedigend goed. De ploeg leek vastberaden om de verkregen voorsprong niet meer weg te geven. De lichte druk van HTC zorgde ervoor dat ’t Harde meer ruimte kreeg. Handenbindertje Elskamp werd een ware plaag voor de verdediging door samen met Jelle van ’t Hul op elke bal te blijven lopen.

’t Harde gooide de wedstrijd een kwartier voor tijd definitief in het slot. Ten Brink veroverde op het middenveld de bal en kreeg via een één-twee de bal terug op twintig meter van het doel. Met een mooie lichaamsschijnbeweging speelde hij zichzelf vrij, om vervolgens de bal snoeihard diagonaal de kruising in knallen. Een heerlijke goal, waarmee de middenvelder zichzelf beloonde voor een uitstekende wedstrijd.

In de absolute slotfase kregen beide ploegen nog een kans op doelpunten en had ’t Harde een tweede strafschop verdiend na een overtreding op Jelle van ’t Hul. Direct hierop volgend kwam het eindsignaal van Hiemstra.

Een mooie overwinning voor de groen-witten die volgende week mogen aantreden in Windesheim tegen VSW. De koploper van de vierde klasse 4C, die uit de startblokken geschoten zijn met 12 punten uit 4 wedstrijden en een doelsaldo van +17. De wedstrijd in Windesheim vangt aan om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Hoornstra.