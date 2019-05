Op 30 mei, is het weer zover, de Hemelvaartsmarkt. Honderden handelaren zullen de weg naar het ‘t Harde weer weten te vinden om hun waar aan de man te brengen. De koopwaar zal weer variëren van oude, antieke spullen tot nieuwe producten. Duizenden bezoekers zullen weer de gang langs de handelswaar maken. Bijna 5 kilometer aan kramen en grondplekken om tussen te snuffelen voor dat ene antieke stukje servies dat de verzameling compleet maakt of die nieuwe zonnebril. Voor de jongsten onder ons zal er op de kermis weer genoeg te beleven zijn.

Ook de inwendige mens zal niet vergeten worden. Zo zijn er weer verschillende visboeren, loempia-bakkers en warme bakkers die voor wat lekkers kunnen zorgen.

Op het grote terras en in de kantine van de SV ‘t Harde kunt u terecht voor een hapje en een drankje. Natuurlijk is er ‘s middag ook weer live-muziek. Ouders kunnen vanaf het terras kijken en genieten van hun kinderen die zich vermaken op de diverse speeltoestellen die staan opgesteld op het voetbalveld. De markt is geopend van 7.00 uur tot 17.00 uur. De entree is 2 euro. Het belooft weer een gezellige, drukke en mooie dag te worden want “de zomer begint op Hemelvaartsdag op ‘t Harde!”