Zaterdag staat de laatste competitiewedstrijd voor S.V. ’t Harde op het programma. Op het eigen Sportpark Schenkt komt VEVO op bezoek. Wordt het een opwarmertje voor de nacompetitie of pakken de groenwitten alsnog de titel op de laatste speeldag?

Dat laatste lijkt onwaarschijnlijk, gezien de vorm van Zeewolde. De lijstaanvoerder heeft een marge van twee punten en een veel beter doelsaldo dan de Hardenezen, waardoor een gelijkspel op eigen veld voldoende is voor de titel. De ploeg die het feestje zou moeten verpesten is EFC, dat interessant genoeg nog wel volop in de race is voor de derde periodetitel. De Ermeloërs zijn daarbij alleen gebaat bij een overwinning.

Het enige waar ’t Harde invloed op heeft is om met een goed resultaat de reguliere competitie af te sluiten. Winnen is een must om te profiteren van een eventuele misstap van Zeewolde, maar vooral om met een goed gevoel de nacompetitie in te gaan. Met het laatste scenario in het achterhoofd speelt ’t Harde volgende week thuis tegen Daarlerveen. Bij winst spelen de groenwitten op 8 juni tegen een nog onbekende tegenstander op neutraal terrein een beslissingswedstrijd, om zo promotie af te dwingen.

Zo ver is het nog lang niet, want eerst wacht nog het stugge VEVO. De ploeg uit Veessen staat keurig vijfde en kan nog een plekje stijgen. Een plek in de nacompetitie zit er niet meer in, dus VEVO zal vrijuit kunnen spelen. Eerder dit seizoen won ’t Harde ternauwernood met 1-2. Het duel zaterdag op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Weuring.