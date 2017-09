De Hokseberg zoekt zwemtrainer!

Zwem -en Polo Club “De Hokseberg” wil de enthousiaste trainersploeg voor de (wedstrijd)zwemmers uitbreiden. Daarom zijn wij op zoek naar een zwemtrainer. Ben jij fanatiek, enthousiast, energiek en heb je affiniteit met de zwemsport? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jou.

Wat zoeken wij?

Wij zoeken een enthousiaste dame of heer die onze zwemmers graag wil laten groeien in het zwemmen, een vooropleiding is niet noodzakelijk maar een klik met de zwemsport natuurlijk wel.

Heb je nu nog niet de kennis in huis, dan helpen we je als vereniging graag om dat wel te krijgen!

Verder hopen wij het volgende in jou terug te zien:

– Een gedreven instelling met een balans tussen prestatie en plezier in de zwemsport

– Een enthousiasme voor het zwemmen en niet bang om een nat pak te krijgen.

– Kennis van de zwemtechniek, conditie en het motiveren of de wil deze vaardigheden te ontwikkelen.

– Een samenwerker: Want de prestaties lever je niet alleen als trainer. Je werkt samen met andere trainers, commissies en bestuur om het beste in onze zwemmers naar boven te halen.

– Je werkt met mensen, dus een “vlotte” babbel en goede communicatie is een goed hulpmiddel.

Je bent in staat om zwemmers te motiveren, maar ook om voor iedereen een veilige sportomgeving te creëren.

– Belangstelling voor verschillende doelgroepen, onze club heeft een gevarieerde leeftijdsverdeling.

– Interesse voor het coachen van wedstrijden en het meedenken bij het inschrijven.

– De mogelijkheid om bij één of eventueel meerdere van de volgende trainingsmomenten in actie te komen:

Wij trainen tijdens de wintermaanden in Hattem op dinsdag en vrijdagavond, op dinsdag van 18:30 uur tot 19:30 uur, op vrijdag van 18:15 uur tot 19:15 uur en aansluitend tot 20.00 uur.

Vervoer wordt vanaf ’t Harde naar Hattem wordt door de club verzorgd.

In de zomerperiode trainen we op dinsdag, donderdag en vrijdag avond van 19:30 uur tot 20:30 uur en op woensdag van 18:00 uur tot 19:00 uur. Deze trainingen vinden plaats in het zwembad van ’t Harde.

Wat bieden wij jou?

– Een gezellig team met een gezamenlijke ambitie het beste uit onze zwemmers te halen!

– De mogelijkheid om je “trainerskills” (verder) te ontwikkelen, we bieden daarbij de optie om officiële KNZB (Koninklijke Nederlandse Zwembond) cursussen te volgen.

De kosten hiervan kunnen door de club worden gedragen, daar zijn natuurlijk wel afspraken aan verbonden.

– Een vrijwilligersvergoeding voor de trainingen en aanwezigheid als coach bij een wedstrijd.

– Indien van toepassing worden de reiskosten ook vergoed.

– De vrijheid om (afhankelijke van je kennis en vaardigheden) de trainingen naar eigen inzicht vorm te geven en in te vullen.

De Hokseberg!

Zwem en Polo Club “de Hokseberg” is sinds zijn oprichting in 1960 een plek voor alle zwemliefhebbers in onze omgeving. Onze club focust zich voornamelijk op de (recreatieve)wedstrijdzwemmer waarbij het plezier in het zwemmen bovenaan staat. Ook naast de zwemactiviteiten proberen we een gezellige club mensen te vormen door diverse leuke activiteiten te organiseren. Naast jeugdleden hebben we ook een flink aantal volwassen zwemmers waarvan een enkeling ook wedstrijden zwemt.

Kortom, we zijn een thuisbasis voor de zwemmer die graag alleen zijn training zwemt, maar ook de club waar zwemmers terecht kunnen voor het wat fanatiekere wedstrijd element.

Kortom: ben jij een ervaren trainer, of ben ons nieuw talent trainer in wording? Neemt contact met ons op voor een kennismakingsgesprek of meer informatie!

Contact:

Henk-Jan van ’t Hof (Voorzitter)

06-33798499 | voorzitter@dehokseberg.nl

www.dehokseberg.nl | www.facebook.com/zpch1960