Mortieristen op ASK zelfstandig inzetbaar per helikopter

Verplaatsen per helikopter en daarna meteen met scherp schieten. Voor die uitdaging stond gisteren de Charliebatterij van het VuursteunCommando op het Artillerieschietkamp in ‘ t Harde. 1,5 jaar voorbereiding ging vooraf aan het gecombineerde optreden met Chinook-transporthelikopters en 120mm-mortieren. Die inspanningen bleven niet zonder resultaat.

De mortierbatterij moest militairen ondersteunen die op ‘vijandige eenheden’ waren gestuit in het voorterrein. Haar taak: op een paar kilometer afstand enkele doelen uitschakelen. Om de collega’s snel vuursteun te bieden, vlogen de mortieristen naar door de vijand gedomineerd gebied, mét al hun materieel en bracht zo snel mogelijk vuur uit.

Lossen en schieten

Op de locatie waar het peloton zou worden opgepikt, bereidde dit zelfstandig de voertuigen, mortieren en munitie voor op vertrek. Ook haakte de eenheid het materieel onder de Chinooks. De groene transporthelikopters vlogen af en aan. Eenmaal aangekomen op de plek van bestemming was het rap lossen, mortieren in stelling brengen en schieten. Terwijl de derde serie Chinooks kwam aanvliegen, vuurde de eerste mortiergroep al enkele brisantgranaten af.

Eenvoudiger in te zetten

“Hier word ik blij van”, lacht kapitein Luuk van Bommel van het VuursteunCommando. “We hebben laten zien dat we ons zelfstandig kunnen verplaatsen per helikopter met al ons materieel om daarna gericht vuur uit te brengen.” De mortierbatterij levert grondgebonden vuursteun aan 11 Luchtmobiele Brigade, het Korps Mariniers en het Korps Commandotroepen. “Tot nu toe verzorgden deze eenheden alle randvoorwaarden voor onze inzet per helikopter. Nu kunnen wij dat zelf. Dat maakt het voor hen een stuk eenvoudiger om ons in te zetten.”

Neventaken

Aan het succesvolle optreden ging zoals gezegd een heel traject vooraf. Iedereen in het peloton doorliep de Basis Helikopter Training. Ook kregen de mortieristen een neventaak. Zo zetten sommigen het loodzware materieel op de juiste wijze klaar, bewaken anderen de veiligheid op het landingspunt en staan weer anderen in verbinding met de helikoptervliegers van het Defensie Helikopter Commando. Zo zorgt de eenheid dus voortaan zelf voor een zorgvuldige verplaatsing en inzet.

