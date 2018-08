Hoofdsponsor kraanverhuur T. Pater Groep verlengd bij S.V. ‘t Harde

Nadat tijdens de afgelopen nieuwjaarsreceptie al was aangekondigd dat Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. haar hoofdsponsoring met twee jaar zou gaan verlengen was afgelopen zaterdag het moment daar dat de handtekeningen hiervoor konden worden gezet. Dhr. T Pater, van Kraanverhuur T. Pater Groep B.V., was hiervoor naar Sportpark Schenk gekomen om samen met de voorzitter van S.V. ’t Harde, John Reurink, de sponsorovereenkomst te ondertekenen.

Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. is al geruime tijd hoofdsponsor van S.V. ’t Harde. Het bestuur en sponsorcommissie zijn Kraanverhuur T. Pater Groep B.V. en dhr. T Pater dan ook bijzonder dankbaar voor deze mooie verlenging van twee seizoenen. Samen hopen we op mooie sportieve resultaten!

De T. Pater Groep houdt zich sinds 1982 bezig met verhuur, in- en verkoop van hijskranen en ander groot materieel. “Wij zijn gespecialiseerd in horizontaal en verticaal transport en de daaraan gerelateerde montage en demontage werkzaamheden. Wij nemen ook projecten aan waarbij wij u maatwerk kunnen leveren. Mocht u een bedrijfsverhuizing of een ander transportvraagstuk hebben dan bieden wij u ook daarvoor graag de juiste oplossing aan. Meer dan 50 toegewijde en vakbekwame medewerkers werken vanuit de vestigingen ‘t Harde, Amersfoort en Almere om u optimaal van dienst te zijn. Onze verhuurvloot bestaat uit circa 40 eenheden, waaronder mobiele hijskranen, mobiele torenkranen, rupskranen, roterende verreikers en transportcombinaties. Daarnaast kunnen wij u rijplaten en draglineschotten verhuren welke wij op iedere gewenste locatie voor u kunnen plaatsen”. Binnen de T. Pater Groep is ook A.K.S. Lifting Equipment actief. A.K.S. is gespecialiseerd in de wereldwijde in- en verkoop van hijskranen, overslagmachines en aanverwant materieel. Daarnaast biedt A.K.S. service ten behoeve van de hijskraanindustrie, waaronder onderhoud, reparatie en keuringen.