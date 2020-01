Steeds meer mensen kampen met klachten als gevolg van een versleten heup of knie, ook wel artrose genoemd. Bij artrose is de hoeveelheid kraakbeen afgenomen, of zelfs volledig verdwenen. Hierdoor ontstaat er wrijving tussen twee botten in een gewricht en wordt het kapsel geïrriteerd. Dit veroorzaakt pijn, stijfheid en het kan u beperken in het bewegen.



Artrose is chronisch en u kunt er niet van genezen. Door middel van fysiotherapie wordt er een behandeltraject gestart om de pijn en de stijfheid te verminderen en het bewegen weer op een gewenst niveau te krijgen. Hiermee kan een eventuele operatie worden voorkomen/uitgesteld. Fysiotherapie bij artrose wordt vergoed vanuit de basisverzekering.



Op woensdag 29 januari om 20.00 uur verzorgt ‘Fysiotherapie & Ergotherapie Louwen/Muilwijk’ een informatieavond over heup- en knieartrose. Tijdens deze gratis voorlichting krijgt u informatie over het beloop en de behandelmogelijkheden van artrose. Ook is er ruimte voor vragen.



Vanaf 19.45 uur staat de koffie/thee voor u klaar in onze praktijk aan de Sportlaan 49 in ‘t Harde. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0525-651448.