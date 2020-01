Op donderdag 30 januari en donderdag 6 februari wordt de training ‘Omzetgroei door gastvrijheid’ georganiseerd bij en door Restaurant Amuse in ’t Harde. Samen met Stoeten en Partners en de Business Club Academy nodigen zij ondernemers uit om deze interactieve training te volgen.

“Als horeca-ondernemer weten we hoe belangrijk het is om gasten en klanten optimaal te bedienen” zegt Vera Kleinrensink van Restaurant Amuse. “Maar hoe gastvrij zijn wij als commercieel bedrijf naar onze klanten?” voegt Marco Overdijk van Stoeten & Partners daar aan toe. Via de Business Club NV hebben we deze partijen samengebracht, waaruit het idee voor deze training is ontstaan. Samen met de Business Club NV willen we onze kennis en ervaring over gastvrijheid graag delen met onze mede-ondernemers.”

Restaurant Amuse zal de deelnemers tweemaal een heerlijke lunch voorschotelen, met een variatie aan vormen van gastvrijheid. Marco Overdijk gaat met de deelnemers aan de slag om de vertaalslag te maken naar hun eigen bedrijf. Tussen de gangen door zullen we op interactieve wijze leren hoe gastvrijheid de omzet kan verhogen. De ondernemers kunnen na deze training direct aan de slag om dit te realiseren.”

Ondernemers die geïnteresseerd zijn in deelname kunnen contact opnemen met de Business Club NV door te mailen of te bellen met Patrick Visch via patrick@businessclubnv.nl of 06-1244 8821.