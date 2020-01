De politie onderzoekt een woninginbraak in uw buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en is uw informatie relevant voor het lopende onderzoek.

De inbraak is gepleegd tussen maandag 13 januari 2020 23:00 uur en dinsdag 14 januari 2020 04:00 uur in de elsakker te Het Harde.Toedracht: Forceren sleutelkastje. .

Heeft u of één van uw huisgenoten:

Een persoon of personen gezien die zich mogelijk vreemd gedroegen en/of voldoen aan het signalement?

Verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?

Informatie/gegevens van andere getuigen die dit delict hebben gezien/gehoord?

Camerabeelden, foto’s en/of overige informatie die belangrijk kunnen zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze woninginbraak, neemt u dan direct contact op met de politie via de “Reageren”-knop. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).