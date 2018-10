Informatiebijeenkomst voor senioren over openbaar vervoer op 9 november

Informatiebijeenkomst voor senioren over reizen met het openbaar vervoer en de OV-chipkaart, in opdracht van de Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland.

Binnen het reizen met het openbaar vervoer is er de laatste jaren het één en ander veranderd. Voor het reizen met het openbaar vervoer heeft men een OV-chipkaart nodig of moet men een kaartje kopen bij de kaartautomaat.

We merken dat het voor senioren soms lastig is om hier mee om te gaan omdat ze niet weten hoe de OV-chipkaart of de kaartautomaat werkt.

Om antwoorden op hun vragen te geven, organiseert de gemeente Elburg i.s.m. de Provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland een informatiebijeenkomst in ‘t Harde.

OV-ambassadeurs informeren tijdens deze bijeenkomst senioren over reizen met de bus of trein met de OV-chipkaart.

Er is informatiemateriaal aanwezig en na afloop van de bijeenkomst krijgen de senioren een uitnodiging voor het maken van een proefreisje om zo de kaartautomaat en de OV chipkaart in het echt uit te proberen onder leiding van een OV-ambassadeur.

Tevens is het mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor een vervolgbijeenkomst of advies op maat.

De informatiebijeenkomst

De OV-ambassadeurs informeren de deelnemers over:

• het reizen met de bus of trein

• de OV-chipkaart, hoe vraag je die aan en hoe werkt hij?

• tarieven en abonnementen voor reizen met het openbaar vervoer

En daarnaast is er veel gelegenheid voor het stellen van vragen.

Wanneer?

Datum: vrijdag 9 november 2018

Tijd: de bijeenkomst begint om 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 16.00 uur.

Locatie: Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc, Hertog Willemweg 3 in ’t Harde.

Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis.

Vanaf 13.45 uur staan koffie en thee klaar.