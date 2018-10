Voorbeschouwing S.V. ‘t Harde – Reaal Dronten

Na een voetbalvrij weekend hervat S.V. ’t Harde zaterdag de competitie met een thuiswedstrijd tegen Reaal Dronten. Een belangrijk duel tussen twee ploegen die aan willen haken bij de bovenste ploegen.

Reaal Dronten degradeerde afgelopen seizoen rechtstreeks uit de derde klasse en hoopt dit jaar bovenin een rol te kunnen spelen. In de eerste twee wedstrijden werd de volle buit gepakt door zowel tegen EZC als tegen VEVO met 2-1 te winnen. Daarna volgden twee nederlagen tegen Noord Veluwe Boys en SEH. Met zes punten staan de Drontenaren op een zevende plek, slechts drie punten achter de koplopers.

’t Harde staat op twee punten van de koplopers, met dank aan overwinningen op Vierhouten en VEVO in de laatste twee duels. Daarmee herstelden de groenwitten zich van de teleurstellende competitiestart. Nu er in deze spannende competitie nog geen schifting heeft plaatsgevonden, zullen de komende wedstrijden uitwijzen welke rol ’t Harde gaat spelen. Wordt het volop meedoen in de top of voorlopig afhaken?

De kracht van Reaal Dronten lijkt door de wisselende resultaten moeilijk in te schatten. De laatste ontmoetingen tussen beide ploegen behoeven weinig toelichting. Het waren tevens de (voorlopig) laatste wedstrijden van de Hardenezen in de derde klasse. De belangen zijn nu anders, het is vroeg in het seizoen, maar met de ambities die ’t Harde heeft telt zaterdag alleen een overwinning. Het duel op Sportpark Schenk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Pot.