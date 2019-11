Aanstaande zaterdag speelt S.V. ’t Harde een inhaalwedstrijd in en tegen Wijthmen. Bij winst stijgen de groenwitten naar de tweede plek op de ranglijst.

Na twee achtereenvolgende thuisduels zonder winst moet ’t Harde zich zien te herstellen om bovenin aan te haken. Vorige week hield Reaal Dronten de ploeg van trainer Egbert Kragt op 0-0. Koploper Dieze West speelde ook gelijk en pakte de eerste periodetitel. ’t Harde staat nu vierde met zes punten achterstand op de lijstaanvoerder. Winst in het inhaalduel betekent nog een gat van drie punten, met volgende week de uitwedstrijd tegen Dieze West in het vooruitzicht.



Winst op Wijthmen is echter geen vanzelfsprekend, getuige de laatste twee wedstrijden tegen ’s-Heerenbroek en het laaggeklasseerde Reaal Dronten. Wijthmen staat op een negende plek met acht punten uit zeven duels. Wat vooral opvalt is het doelsaldo van negen voor en tien tegen. Daarmee is men de minst scorende ploeg van de competitie, maar beschikt men tevens over de minst gepasseerde defensie, op Dieze West na.

De laatste drie duels is Wijthmen ongeslagen, met vorige week een prima 2-1 overwinning bij Noord Veluwe Boys. ’t Harde gaat dus een pittige middag tegemoet op het fraai gelegen Sportpark De Elshof. Het duel begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Van Zijl.