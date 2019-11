Op Houdini-achtige wijze heeft ’t Harde in Wijthmen in de absolute slotfase de winst kunnen pakken. Met nog vijf minuten te gaan in de reguliere speeltijd keek de ploeg van trainer Egbert Kragt aan tegen een 2-0 achterstand. Maar drie treffers in de daaropvolgende tien minuten deden de wedstrijd volledig kantelen.

De eerste helft was matig van beide kanten. Wijthmen speelde om vooral niet te verliezen en had sommige spelers de opdracht gegeven om op en soms over de grens te verdedigen op de spelbepalende spelers van ’t Harde. De slecht bespeelbare grasmat werkte niet in het voordeel van de aanvallende ploeg.

Halverwege de eerste helft kwam Wijthmen op voorsprong door een afgeslagen vrije bal opnieuw in te brengen en van dichtbij in het doel te schieten achter Henry Schipper. Van de kant van ’t Harde ontbrak op dat moment elke druk op de bal.

Na de rust probeerde ’t Harde de gelijkmaker te forceren, terwijl de krachten van Wijthmen snel afnamen. Inzetten van onder andere Bram van de Worp werden van de doellijn gehaald, of smoorden in de doelmond. In de 78e minuut leek Wijthmen na een snelle uitbraak de wedstrijd te beslissen. De rappe aanvaller van de gastheren was met een simpele voetbeweging de verdediging van ’t Harde te slim af en schoof de bal simpel in de korte hoek, 2-0.

Niet veel later had de 3-0 op het scorebord moeten staan, maar een onzorgvuldige aanname en dito afwerking voorkwam erger voor ’t Harde. In de 85e minuut stuurde Wesley van der Roest met een diepe bal Jelle van ’t Hul richting het doel van Wijthmen. De keeper maakte een enorme inschattingsfout waardoor Jelle eenvoudig de bal in het lege doel kon tikken, 2-1.

Een offensief volgde van ’t Harde. De paal redde Wijthmen nog bij een van richting veranderde vrije bal, maar in de 92e minuut capituleerde de thuisploeg alsnog. Een scrimmage na een ingebrachte vrije bal werd door Lawrence op de paal getikt, maar de terug stuiterende bal kon niet meer ontweken worden door een verdediger van Wijthmen die de bal over de lijn werkte in het doel, 2-2.

Meteen na de gelijkmaker kreeg Wijthmen een nauwelijks te missen kans op een hernieuwde voorsprong. Een verkeerd geraakte bal van Sam van Norel belandde pardoes in de voeten van een aanvaller, die echter van dichtbij recht in de handen van Schipper schoot.

In de 95e minuut van de wedstrijd, die door langdurige blessurebehandelingen zo veel extra tijd kende, werd Jelle van ’t Hul gelanceerd over de rechterflank. Zijn afgemeten voorzet kon eenvoudig tegendraads worden ingekopt door Lawrence Visch, De ontlading bij ’t Harde was, net als het effect van de wissels, groot.

’t Harde koestert de drie punten en mag volgende week als nummer twee op de ranglijst het opnemen tegen koploper Dieze West. Het duel in Zwolle vangt aan om 15.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Avci.