Inloopavond herinrichting ‘t Harde fase 2

‘t HARDE – De gemeente heeft op 20 juni 2017 een voorlichtingsavond gehouden over de herinrichting van de wijk ’t Harde fase 2. Op deze avond was het mogelijk ideeën en opmerkingen te plaatsen bij het voorlopige ontwerp. De gemeente heeft zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Via deze link kunt u het definitieve ontwerp bekijken. De tekeningen liggen ook ter inzage in het gemeentehuis.

Maandag 27 november bent u van harte welkom tussen 18.00 en 20.00 uur in wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc aan de Hertog Willemweg 3 om het plan te bespreken en in te zien.