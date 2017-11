‘t HARDE – Het dorpscomité Op ’t Harde vergadert op woensdagavond 22 november a.s. in Wijkontmoetingscentrum Jeanne d’Arc, Hertog Willemweg 3 in ’t Harde.

U wordt van harte uitgenodigd voor het inloopspreekuur van 19.30 tot 20.00 uur om te spreken over zaken van de wijk. Voor meer informatie: www.dorpscomiteoptharde.nl. E-mailadres: info@dorpscomiteoptharde.nl